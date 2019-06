स्पेनिश दिग्गज फर्नांडो टॉरेस ने फुटबॉल को कहा अलविदा, प्रोफेशनल करियर में दागे कुल 260 गोल

स्पेन के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी फर्नांंडो टॉरेस ने संन्यास की घोषणा कर दी ​है। टॉरेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए इसकी घोषणा की। टॉरेस ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। 18 साल तक फुटबॉल खेलने के बाद अब मेरे करियर को विराम देने का वक्त आ गया है। अगले रविवार (23 जून) को मैं टोक्यो में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस सम्बंध में विस्तृत घोषणा करुंगा।' 'अल नीनो' (द किड) के नाम से मशहूर टॉरेस ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत एटलेटिको मेड्रिड के साथ की।

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu