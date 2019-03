अजलान शाह कप: भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 हराकर दक्षिण कोरिया बना चैम्पियन

दक्षिण कोरिया ने पांच बार के चैम्पियन भारत को सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट के फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज दक्षिण कोरिया ने भारत के छठी बार खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर काबिज भारतीय टीम ने मैच के नौवें मिनट में सिमरनजीत सिंह के मैदानी गोल से बढ़त बना ली थी। लेकिन चौथे क्वार्टर (47वें मिनट) में जांग-जोंग ह्यून के पेनल्टी स्ट्रोक पर किए गोल से कोरिया ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर लिया। भारत ने आखिरी बार 2009 में सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट का खिताब जीता था।

FT: 🇮🇳 1-1 (2-4) 🇰🇷



Korea edged past a spirited Indian side in a cracker of a final where the winner was decided via penalty shootouts.#IndiaKaGame #SultanAzlanShahCup2019 pic.twitter.com/Y0zDzS1bSZ