SQUASH: सौरव घोषाल पहली बार बने एशियाई चैंपियन, जोशना ने बरकरार रखा खिताब

सौरव घोषाल एशियाई स्क्वॉश चैम्पियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। टॉप सीड सौरव ने 42 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-4 लीयो यु चुन मिंग को 11-9, 11-2, 11-8 के सेटों में हराया। जोशना चिनप्पा ने अपना खिताब बरकरार रखा है। उन्होंने महिला एकल के फाइनल में वर्ल्ड नंबर-11 हांगकांग की एनी एयू को 11-5, 6-11, 11-8, 11-6 से हराया।

Always an honour playing for India and so excited to win the Asian Championships 2019 along with @SauravGhosal Huge Thanks to my team for all the support and thank you everyone for your wishes💫 #TeamIndia🇮🇳 pic.twitter.com/L8qIQRcILH