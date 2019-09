VIETNAM OPEN: सौरभ वर्मा फाइनल में पहुंचे, चीनी खिलाड़ी से होगी खिताबी भिड़ंत

भारत के अग्रणी पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक सौरभ वर्मा वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस सिंग्ल्स इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। मौजूदा चैम्पियन सौरभ ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के मिनोरू कोगा को 22-20, 21-15 से हराया। यह मुकाबला 51 मिनट चला। इन दोनों के बीच यह दूसरी भिड़ंत थी और दोनों ही मौकों पर सौरभ विजयी रहे हैं।

