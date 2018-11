VIDEO: जब ट्रैक से उछलकर दर्शक दीर्घा में जा घुसी रेसिंग कार, टूट गई महिला ड्राइवर के रीढ़ की हड्डी

फॉर्मूला थ्री मकाऊ ग्रां प्री में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 17 साल की महिला चालक सोफिया फ्लोरश की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वैन एमर्सफोर्ट रेसिंग की चालक सोफिया की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खतरनाक तरीके से हवा में लहराते हुए ट्रैक से बाहर जा गिरी जहां मार्शल्स और फोटोग्राफर खड़े थे। इस दुर्घटना में जर्मनी की सोफिया के अलावा जापान के चालक शो त्सुबोई, एक मार्शल और दो फोटोग्राफर भी घायल हो गए।

All our thoughts and prayers goes to Sophia Flörsch and everyone involved in the horrible crash that just happened in #F3 #MacauGP pic.twitter.com/H9KwDQUHvx

टूट गई महिला ड्राइवर के रीढ़ की हड्डी

मकाऊ ग्रां प्री के आयोजक ने बताया, ‘सभी चोटिल अस्पताल ले जाने के दौरान होश में थे और उन्हें अब चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं।’ सोफिया की चिकित्सा रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। सोफिया ने भी ट्वीट कर प्रशंसकों से कहा, ‘मैं ठीक हूं, लेकिन कल मेरी सर्जरी होगी। मेरा समर्थन करने के लिए सभी का आभार।’

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.