FIFA 2018: गोल मिस हुआ तो फिर छिड़ गई Messi vs Ronaldo की जंग!

2018 फीफा वर्ल्ड कप में इस बार भी पुरी दुनिया की नजर सबसे ज्यादा सिर्फ दो खिलाड़ियों पर टिकी है, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे लियोनेल मेस्सी। रोनाल्डो ने तो शुक्रवार को अपने पहले ही मैच में स्पेन के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ हैट्रिक मारकर बता दिया है कि आने वाले मैच में वो किस अंदाज में खेलेंगे। लेकिन दूसरी ओर मेस्सी ने पहले ही मैच में पैनल्टी पर गोल मिस करके दर्शकों को काफी निराश किया।

आपको बता दें कि आइसलैंड के खिलाफ मैच के 64वें मिनट में अर्जेंटीना को पैनल्टी किक मिल गई। पैनल्टी लेने के लिए खुद कप्तान मेस्सी आए। सभी को उम्मीद थी कि गोल निश्चित रूप से होगा। लेकिन मेस्सी ने शॉट मारा और आइसलैंड के गोलकीपर ने रोक लिया।

वहीं दूसरे ओर शुक्रवार को खेले गए रोमांचक मैच में पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ पहला गोल पैनल्टी मारकर ही किया था। उन्होंने मैच के चौथे मिनट में ही पैनल्टी पर शानदार गोल दागा और पुर्तगाल को लीड दिला दी। रोनाल्डो ने इसी मैच में गोल की हैट्रिक लगाकर मैच को 3-3 पर ड्रॉ करवाया।

मेस्सी के गोल नहीं कर पाने के बाद फैंस दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के पैनल्टी शॉट को लेकर मजेदार तुलना करने लगे। नीचे पढ़िए सोशल मीडिया पर फैंस ने कैसे मारे मेस्सी को ताने:

