WWimbledon 2019: खिताब जीतकर सिमोना हालेप बोलीं, मां का सपना पूरा हुआ

रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने विंबलडन के फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराने के बाद कहा कि वह अपनी मां तानिया हालेप का सपना पूरा करना चाहती थीं। मैच के बाद हालेप ने कहा, 'जब मैं 10-12 साल की थी, तब मेरी मां कहा करती थी, अगर तुम टेनिस में कुछ हासिल करना चाहती हो तो विंबलडन जीतकर दिखाना। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी मां का सपना पूरा हो गया।' हालेप ने 24वें ग्रैंड स्लैम के लिए प्रतिस्पधार् कर रहीं सेरेना को 6-2, 6-2 से हराते हुए अपना पहला विंबलडन और कुल दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। हालेप के पेरेंट्स स्टैंड में मौजूद थे और दोनोें काफी भावनात्मक नजर आ रहे थे।

How did @Simona_Halep win her first #Wimbledon title?@IBM reveal the secrets of her success... pic.twitter.com/lSSdxZFKak