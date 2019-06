कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 से निशानेबाजी बाहर, महिला क्रिकेट को मिली जगह!

साल 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंगम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) में निशानेबाजी को बाहर करके इसकी जगह महिला क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। निशानेबाजी के अलावा तीरंदाजी को भी इन खेलों से बाहर करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। इन खेलों के स्थान पर महिला क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस को खेलों की सूची में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी के राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर होने की स्थिति में भारत के पदकों की संख्या पर असर पड़ना तय है।

