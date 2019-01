मनु भाकर ने अपना इनाम मांगा तो हरियाणा के खेल मंत्री ने दिया ये जवाब

निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज को दो करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार के बारे में याद कराया। इस इनाम की घोषणा इस मनु भाकर के युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें यह अभी तक नहीं मिला है।

16 साल की मनु भाकर ने विज के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें उन्हें राज्य सरकार की ओर से दो करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का वादा किया गया था। मनु ने ट्विटर पर लिखा, ''सर, कृपया इसकी पुष्टि कीजिये कि यह सही है या फिर सिर्फ जुमला ही था।

बता दें कि मनु भाकर जब युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं, तब विज ने ट्वीट किया, ''मनु भाकर को युवा ओलंपिक में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। उन्होंने कहा था, ''हरियाणा सरकार मनु भाकर को स्वर्ण पदक जीतने के लिए दो करोड़ रूपये का नकद पुरस्कार देगी। पिछली सरकार पहले केवल 10 लाख रुपए दिया करती थी।''

Sir Please confirm if it is correct।।। Or just Jumla।।। @anilvijminister pic।twitter।com/AtxpLKBSYV — Manu Bhaker (@realmanubhaker) January 4, 2019

मनु भाकर के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अनिल विज ने उन्हें फटकार लगाई है। उन्होंने लिखा है कि मनु भाकर को सार्वजनिक तौर पर इस विवाद को खड़ा करके राज्य सरकार को अपमानित करने से पहले खेल विभाग से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने लिखा कि उनका दो करोड़ रुपए का इनाम जरूर मिलेगा।

Manu Bhaker should have first confirmed it from the Sports Deptt। before going to public domain। It is disgusting to denounce a State Govt which is giving highest awards in the Country। Bhaker will will will get 2 crores as tweated by me and as per notification at that time। — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) January 5, 2019

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए मनु भाकर पर अनुशासनहीन होने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, ‘खिलाड़ियों में अनुशासन की भावना होनी चाहिए। मनु भाकर को इस विवाद के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अभी बहुत लंबा खेलना है, इसलिए अपने खेल पर फोकस करना चाहिए।’

There should be some sense of decipline in players। Bhaker should feel sorry for creating this controversy। She has a long way to go। She should focus on her game only। — ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) January 5, 2019

अनिल विज के ट्वीट के बाद मनु भाकर ने एएनआई को भी एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, ''शुरुआत में यह नाम 10 लाख रुपए का था। अनिल विज ने इसे दो करोड़ रुपए का बना दिया। बाद में इसे एक करोड़ रुपए का कर दिया गया। मैंने उसी हिसाब से अपने इवनेस्टमेंट की योजना बना ली थी। यह अच्छी बात है कि अब उन्होंने इस फिर से दो करोड़ रुपए का कर दिया है।''

Shooter Manu Bhaker on Haryana Min Anil Vij’s tweet:Initially it was 10 lakh, then he (Anil Vij) made it 2 cr,I had made plans what investments I'm going to make for practice,I felt weird when they reduced it by 1 crore,It's a really good thing now that he has made it 2 cr again। pic।twitter।com/euV5ae0Rpo — ANI (@ANI) January 5, 2019

मनु भाकर ने पहलवान योगेश्वर दत्त के कुछ पुराने ट्वीट्स भी शेयर किए।

I was too young to understand this at that time ।। But Today i understand what he wants to prove।।।। Some people want to prove thamself right even they know they are not।।। Bad luck ofHaryana । https://t।co/4EsUbDul4B — Manu Bhaker (@realmanubhaker) January 4, 2019

बता दें कि युवा खिलाड़ियों की सूची में इस साल बहुत तेजी से उभरने वाला नाम हरियाणा की महिला निशानेबाज मनु भाकर का भी रहा। मनु ने साल की शुरुआत मैक्सिको में खेले गए आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दो स्वर्ण पदक जीत सनसनी मचा दी थी। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और 10 मीटर मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपनी सफलता को अप्रैल में राष्ट्रमंडल खेलों में भी जारी रखा। मनु ने यहां एक और पीला तमगा हासिल किया।

मनु भाकर का विजयी अभियान अंतत: एशियाई खेलों में विफल हो गया। यहां मनु खाली हाथ लौटीं, लेकिन एक और युवा निशानेबाज मेरठ के रहने वाले सौरभ चौधरी ने यहां बाजी मारी।