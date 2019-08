अभिनव बिंद्रा को है भरोसा, पीवी सिंधु जीत सकती हैं ओलंपिक स्वर्ण

भारत को एकल स्पर्धा में ओलम्पिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कहा है कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैम्पियन बनी भारत की पीवी सिंधु ओलम्पिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत सकती हैं। सिंधु ने रविवार को स्विट्जरलैंड के बासेल में खेली गई विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 से हरा इतिहास रचा। सिंधु विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं।

Winning a World championship Gold medal is a fantastic achievement and a great day for Indian Sport. I am sure this will give @Pvsindhu1 intrinsic belief that she can go all the way at Tokyo. Wish her and her entire team the very best !