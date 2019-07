प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने शिवा थापा

चार बार के एशियाई चैंपियन भारत के स्टार मुक्केबाज शिवा थापा ने कजाखिस्तान के नूर सुल्तान में समाप्त हुए प्रेसिडेंट्स कप में शनिवार को स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। थापा ने 63 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2006 में टूनार्मेंट के शुरुआत के बाद से भारत का यह अब तक का पहला स्वर्ण पदक है। भारत ने टूनार्मेंट में कुल चार पदक जीते। इनमें से एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक है।

INDIA'S FIRST GOLD MEDAL AT THE PRESIDENT'S CUP. Shiva Thapa and Praveen wins gold and Silver medal respectively at President Cup, Kazakhstan.

थापा को फाइनल में दो बार के एशियाई कॉन्फेडरेशन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कजाखस्तान के जाकिर सैफुलीन से भिड़ना था। लेकिन जाकिर, सेमीफाइनल में चोटिल हो गए थे, जिससे फाइनल के लिए थापा को वाकओवर मिल गया और उन्होंने टूनार्मेंट के इतिहास में पहली बार भारत के खाते में स्वर्ण पदक डाल दिया।

India won 1 gold,1 silver & 2 bronze medals at the President's Cup Boxing in Kazakhstan. Shiva Thapa won gold in men's 63kg. Praveen won silver in women's 60kg. Duryodhan Negi won bronze in men's 69Kg while Pooja Rani won bronze in women's 75kg.



Many congratulations!