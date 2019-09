US Open: 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब से महज एक कदम दूर सेरेना विलियम्स

यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में अमरिकी स्टार टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने जगह बना ली है। सेमीफाइनल में सेरेना ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को बड़ी ही आसानी से 6-3, 6-1 से हराया। यूएस ओपन में रिकॉर्ड 10वीं बार सेरेना ने फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका मुकाबला बियांका एंड्रेस्क्यू से होना है। सेरेना अगर खिताब जीतने में कामयाब होती हैं, तो ये उनके करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब होगा।

ये पिछले छह प्रमुख टूर्नामेंट्स में सेरेना का चौथा फाइनल है। वो पिछले दो सालों से विंबलडन में उप-विजेता रही हैं, 2018 में एंजेलिक कर्बर और जुलाई में सिमोना हालेप से सेरेना को हार मिली थीं। सेरेना विलियम्स 10वीं बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची हैं। शनिवार को होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला 19 साल की बियांका एंड्रेस्क्यू से होगा। वर्ल्ड नंबर 15 बियांका ने सेमीफाइनल में 12वें नंबर की स्विस खिलाड़ी बेलिंडा बेनकिक को 7-6, (7-3), 7-5 से मात दी थी।

