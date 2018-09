US Open 2018: एक साल के अंदर लगातार दूसरे फाइनल में पहुंचीं सेरेना

दुनिया की दिग्गज टेनिस खिलाडी़ सेरेना विलियम्स ने गुरुवार को यूएस ओपन के फाइनल में जगह बनाई। छह बार की चैंपियन सेरेना, लातविया की अनस्तासिया सेवस्तोवा को हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं। अपने 23वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए उनका मुकाबला, सनसनी मचाकर फाइनल में आने वालीं जापान की नाओमी ओसाका से होगा।

The women's final is set!



Relive the action from Thursday as @serenawilliams and @Naomi_Osaka_ prevailed in the semifinals and will square off on Saturday!#USOpen pic.twitter.com/sWnEgnvP8P