VIDEO: ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद रोने लगीं डायाना, सेरेना ने गले लगाकर पोंछे आंसू

खिलाड़ी सिर्फ खेल से महान नहीं होता, बल्कि मैदान के बाहर उसका व्यवहार अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ कैसा है यह बात भी काफी मायने रखती है। इसकी मिसाल अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने पेश की है। सेरेना ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूनार्मेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर के मैच में यूक्रेन की डायाना यास्ट्रेमस्का को मात दे चौथे दौर में प्रवेश किया। सेरेना से मात खाने के बाद 18 साल की डायाना रोने लगीं और तभी सेरेना ने उनके आंसू पोंछे और ढांढ़स बंधाया। सेरेना ने मैच के बाद दिए इंटरव्यू में उनकी हौसलाअफजाई भी की।

This kind of footage never makes the national news! Is it that easy to be gracious AND intense? Most people only see and criticize her intense side! Gave credit where was due @BillieJeanKing #SerenaWilliams #AusOpen pic.twitter.com/jHd6hw6HNp