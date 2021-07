Tokyo Olympics: चिराग-सात्विक की बैडमिंटन जोड़ी ने दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी को हराया, प्रणीत अपना पहला मैच हारे

DEBUT TO REMEMBER 🤩



MD @Shettychirag04 & @satwiksairaj beat World Rank no. 3 Chinese Taipei pair of L. Yang & W. Chi in their first clash if #Olympic by 21-16, 16-21, 27-25. They faced each other for the first time 🤯#SmashfortheGlory#badminton#Tokyo2020#Cheer4India pic.twitter.com/u9X6gyq02L