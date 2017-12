खुलासा: सानिया ने बताया, ये है इंडियन टीम में उनका फेवरेट खिलाड़ी!

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी इन दिनों टेनिस कोर्ट से ज्यादा सोशल मीडिया और टीवी पर चर्चाओं में हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि सानिया क्रिकेट खेल को काफी पसंद करती हैं। इस बार सानिया ने खुद बताया है कि इंडियन टीम में उन्हें कौनसा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद है।

फैंस को दिया सानिया ने जवाब

सानिया मिर्जा अपने ट्विटर पर काफी ऐक्टिव रहती हैं। वो अपने फैंस से बातचीत करने के लिए अक्सर #sananswers हैशटैग से सवाल पूछने को कहती हैं। जिसके बाद वो लगभग हर यूजर को पर्सनली जवाब देती हैं। ऐसे ही एक फैन ने उनसे पूछे कि आपको इंडियन टीम में कौनसा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है।

सानिया ने लिया इन दो क्रिकेटरों का नाम

जब यूजर ने सानिया से पूछा कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम में कौनसा खिलाड़ी सबसे ज्यादा पसंद हैं तो उन्होंने एक नहीं दो खिलाड़ियों के नाम लिए। उन्होंने विराट कोहली और महेंद्र सिंह धौनी का नाम लिखा।

सचिन हैं सबसे चहेते क्रिकेटर

हालांकि जब दूसरे यूजर ने उनसे पसंदीदा क्रिकेटर का नाम पूछा तो उन्होंने क्रिकेट के भगवान का नाम लिया। उन्होंने लिखा कि सचिन उनके सबसे फेवरेट क्रिकेटर हैं।

अपने रिटायरमेंट को लेकर कही ये बात

इस सवाल-जवाब के सिलसिले में उन्होंने अपने रिटायर होने को लेकर भी जवाब दिया। एक फैन ने पूछा कि रिटायरमेंट के बारे में आपने क्या सेचा है। इस पर सानिया ने कहा, 'देखते हैं जिंदगी मुझे कहां लेकर जाती है।'

Let’s see where life takes me 😀 #sananswers https://t.co/LGo67Q6zEw