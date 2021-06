यूके सरकार ने सानिया मिर्जा के दो साल के बेटे को दिया वीजा, भारतीय टेनिस स्टार ने खेल मंत्री किरण रिजिजू को शुक्रिया कहा

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के दो साल के बेटे को यूनाइटेड किंगडम ने वीजा दे दिया है। सानिया अब ग्रास कोर्ट सीजन के लिए जल्द ही इंग्लैंड के लिए रवाना होंगी। 6 बार की ग्रैंडस्लेम चैंपियन सानिया को 6 जून से डब्ल्यूटीए 250 के नॉटिंघम ओपन से ग्रास कोर्ट के सीजन की शुरुआत करनी थी। हालांकि वीजा मिलने में देरी होने के कारण वह अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सानिया को इंग्लैंड पहुंचने के बाद 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा।

सानिया 14 जून से बर्मिघम ओपन में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वह 20 जून से ईस्टबोर्न ओपन और 28 जून से विम्बलडन में भाग लेंगी। टोक्यो ओलपिंक की तैयारी में इन टूर्नामेंट्स से सानिया को फायदा मिलेगा। सानिया ने अपने बेटे को वीजा मिलने के बाद ट्वीट कर खेल मंत्री किरण रिजिजू, भारतीय विदेश मंत्रालय को शुक्रिया कहा। सानिया ने ट्वीट कर लिखा," मैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, यूएई और यूके में स्थित भारतीय दूतावास, साई औरब्रिटिश सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनकी मदद मेरे बेटे इजहान और मेरी बहन को मेरे साथ यूके जाने का वीजा मिला।"

I would like to thank the Union Sports Minister, @KirenRijiju sir Indian Embassies in (UAE and UK),@Media_SAI and the British Govt for helping my son Izhaan and my sister Anam get the visa to enable them to travel with me to UK for the tournaments.Very grateful @PMOIndia