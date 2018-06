PICS: प्रेग्नेंसी में फिट रहने के लिए सानिया मिर्जा करती हैं ये योग

भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इन दिनों टेनिस कोर्ट से दूर हैं। सानिया प्रेग्नेंट हैं और इसी वजह से टेनिस कोर्ट से दूर हैं। सानिया प्रेग्नेंसी के दौरान खुद को फिट रखने के लिए योग करती हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही किया।

सानिया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान खुद को फिट रखने के लिए वो कौन सा योग करती हैं। आज पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर सानिया ने भी अपना योग सीक्रेट फैन्स के साथ शेयर किया है।

सानिया ने ट्वीट में लिखा, 'योग का इंटरनेशनल दिन और हर दिन। प्रि नटल योग मैं खुद को प्रेग्नेंसी में फिट रखने के लिए करती हूं आप कौन सा योग करते हैं?'

International Day of Yoga and every other day #PreNatalYoga is my way of keeping fit in pregnancy ... what’s yours ??? 😀 pic.twitter.com/IM1UVIhYfJ