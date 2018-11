मां बनने के बाद फिट रहने के लिए ऐसे वर्कआउट कर रही हैं सानिया मिर्जा, शेयर की फोटो

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 15 नवंबर को अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसबार उनके लिए ये बर्थडे इसलिए भी खास था क्योंकि मां बनने के बाद ये उनका पहला बर्थडे था। सानिया ने 30 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम इजहान रखा है। प्रेग्नेंस के दौरान सानिया ने वर्कआउट से दूरी बना ली थी लेकिन अब वो फिर से उस मोड में आ गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी। सानिया ने ना सिर्फ दोबारा वर्कआउट शुरू किया है बल्कि वो इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हैं।

उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने हाथ में डंबल ले रखे हैं। हालांकी फोटो में उनका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा लेकिन टीम इंडिया की टी शर्ट जरूर नजर आ रही है। फोटो शेयर करते हुए सानिया ने एक खूबसरूत सा कैप्शन भी लिखा है। कैप्शन में लिखा है, कल मैं कई हफ्तों/महीनों बाद जिम गई। मैं उस बच्चे की तरह एक्साइटेड थी जो किसी कैंडी शॉप पर खड़ा हो। कहीं से तो शुरुआत करनी थी तो क्या ना मेरे बर्थडे वाले दिन से। #Day1

Went to the gym after weeks/months yesterday first times since I had my baby.. I was excited like a kid in a candy shop 😀 it’s going to be one lonnggg and fun road back mentally and physically !!gotta start somewhere so why not on my birthday 😉 💪🏽 #Day1 pic.twitter.com/Hb54wLoieD