China Open: बुसानन ओंगबामरुंगफान से पहले दौर में हारीं सायना नेहवाल

चोट से उबरने के बाद चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लौटी सायना नेहवाल को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। सायना का मुकाबला पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान से था। इस मैच में उन्हें बुसासनन ने 10-21, 17-21 मात दी। थाई शटरल से सायना की यह लगातार दूसरी हार है।

बता दें कि 18वीं सीड की बुसानन ओंगबामरुंगफान ने 8वीं सीड की सायाना पर मैच के शुरुआत से ही अपनी पकड़ बनाए रखी। अगर सायना इस राउंड को पार कर लेती तो क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत दुनिया की पूर्व नंबर एक चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग से हो सकती थी।

इससे पहले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सायना नेहवाल बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वॉर्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट से हारकर बाहर हो गई थीं।

