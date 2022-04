सायना नेहवाल कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स से हो सकती हैं बाहर, सिलेक्शन ट्रॉयल्स देने से किया मना

बीएआई के सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सायना ने बीएआई को पत्र लिखकर ट्रायल में हिस्सा नहीं लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और उबेर कप की टी

पीटीआई,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Tue, 12 Apr 2022 01:47 PM

इस खबर को सुनें