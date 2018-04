कठुआ गैंगरेप REACTION: CWG गोल्ड मेडलिस्ट सायना और मैरीकॉम ने कही ये बातें

दिग्गज भारतीय मुक्केबाज और राज्यसभा सदस्य एमसी मैरीकोम ने कहा है कि देश में रेप के बढ़ते मामलों से वो 'तकलीफ में और असहाय' महसूस कर रही हैं जबकि स्टार शटलर सायना नेहवाल ने इसकी जमकर आलोचना की है। वर्ष 2012 के निर्भया मामले के बाद कठुआ और उन्नाव रेप मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया है और इसके खिलाफ चौतरफा प्रदर्शन हुए।

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव मामले की पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जबकि सेंगर ने खुद को निर्दोष बताया है।

गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड मेडली जीतकर लौटने के बाद मैरीकोम ने कहा, 'सरकार जो भी कर रही है वो सही कदम उठाएगी। वे मेरे से बेहतर जानते हैं। इससे मुझे पीड़ा पहुंची है, महिला होने के कारण मैं इससे (आठ साल की लड़की के रेप) काफी भावुक हो गई हूं। भारतीय होने के नाते मैं दुखी हूं। मैं असहाय महसूस कर रही हूं।'

I am deeply grieved to feel the atrocities on the girls and women in India by assaulting and brutally ending the priceless lives by few mindless creatures in our beautiful country. I condemn the ghastly crimes, which should b stopped at once .