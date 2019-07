ट्विटर पर हिमा दास और तेंदुलकर की बातचीत जीत लेगी आपका दिल

भारत की स्टार एथलीट हिमा दास का नाम इन दिनों सबकी ही जुबान पर चढ़ा हुआ है। हिमा दास ने इस महीने यूरोप में अलग-अलग प्रतियोगिताओं में पांच गोल्ड मेडल जीते। क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी हिमा को सलाम किया है। सचिन तेंदुलकर ने भी ट्विटर के जरिए हिमा दास को बधाई दी है। तेंदुलकर के अलावा ऋषभ पंत, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ और गौतम गंभीर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने भी हिमा दास को बधाई दी है।

Loving the way you have been running in the European circuit over the last 19 days.

Your hunger to win and perseverance is an inspiration for the youth.

Congrats on your 5 🥇 Medals!

All the best for the future races, @HimaDas8. pic.twitter.com/kaVdsB1AjZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 21, 2019

वहीं हिमा दास ने भी तेंदुलकर को 'हॉल ऑफ फेम' में चुने जाने के लिए बधाई दी, जिस पर तेंदुलकर ने उनसे जल्द मिलने की बात कही। हिमा ने जवाब में लिखा, 'वो भारत लौटकर तेंदुलकर की ब्लेसिंग्स लेने के लिए उनसे जरूर मिलेंगे।' इन दोनों के बीच ट्विटर पर हुई ये बातचीत आपका दिल जीत लेगी।

Sure sir. Will definately come and take your blessings whenever i am back in India. https://t.co/VakKAjKBaC — Hima MON JAI (@HimaDas8) July 21, 2019

उन्होंने हाल में चेक गणराज्य में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रां प्री और कुत्नो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। उन्होंने चेक गणराज्य में 13 जुलाई को क्लादनो एथलेटिक्स प्रतियोगिता और बुधवार को इसी देश में ताबोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते थे।

You are an absolute inspiration @HimaDas8 👏 The golden girl of India 🇮🇳 salaam boss 👐 pic.twitter.com/21cetOSsWS — Rishabh Pant (@RishabPant777) July 21, 2019