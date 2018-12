साइना नेहवाल को शादी की बधाई देते हुए सचिन तेंदुलकर से हुई बड़ी गलती, डिलीट करना पड़ा ट्वीट

भारत की स्टार शटलर साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप शुक्रवार एक सादे समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। साइना नेहवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। दरअसल, साइना और कश्यप की शादी की तारीख 16 दिसंबर को तय थी, लेकिन उन्होंने दो दिन पहले ही शादी कर सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर साइना नेहवाल और पी कश्यप को शादी की बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। इस दौरान महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस नवविवाहित जोड़े को ट्वीट कर शादी की बधाई दी। लेकिन वह एक बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल, सचिन ने साइना और पी कश्यप को बधाई देते हुए पहले एक ट्वीट किया, जिसमें कोई तस्वीर नहीं थी। फिर उन्होंने तसवीर के साथ एक और ट्वीट किया। इसी ट्वीट में सचिन से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने साइना नेहवाल के साथ पारुपल्ली कश्यप की जगह किदांबी श्रीकांत की तस्वीर साझा करते हुए शादी की बधाई दी। फिर क्या थ, लोगों ने सचिन की इस गलती पर मजाक शुरू कर दिया। फिर सचिन ने अपना वह ट्वीट डिलीट कर दिया।





सादे समारोह मे हुई शादी अब 16 दिसंबर को होगा रिसेप्शन

साइना और पारुपल्ली कश्यप ने 16 दिसंबर को होने वाली औपचारिक शादी से पहले 14 दिसंबर को कोर्ट मैरेज किया। साइना के पिता हरवीर सिंह ने पीटीआई से कहा,'साइना और पी कश्यप ने अदालत के नियमों के तहत सुबह 11.30 बजे शादी की।' यह शादी साइना के साइबराबाद के रायदुर्गम स्थित घर 'ओरियोन विला' में संपन्न हुई। उन्होंने बताया, 'शादी में साइना और कश्यप के परिवार के रिश्तेदारों सहित लगभग 40 मेहमानों ने शिरकत की। यह काफी सादा समारोह था और 16 दिसंबर को रिसेप्शन होगा। मेहमानो में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा भी मौजूद थे।' साइना ने शादी की घोषणा करते हुऐ कश्यप के साथ ट्विटर पर फोटो साझा करते हुए लिखा, 'मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मैच बेस्ट मैच ऑफ माई लाइफ)। अभी शादी हुई।'इस तस्वीर में साइना ने कम मेकअप किया हुआ था और उन्होंने हल्के नीले रंग का लंहगा और आभूषण पहने थे। वहीं कश्यप गुलाबी रंग के कुर्ते और सफेद पजामा पहने थे। साइना और कश्यप की मुलाकात पुलेला गोपीचंद अकादमी में हुई थी।

Heartiest congratulations to @NSaina & @parupallik on their wedding. Have a happy married life! Wish you all the very best. May God bless you with the best partnership of your life. pic.twitter.com/HLxvLOImUL