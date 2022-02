यूक्रेन और रूस के बीच जंग को लेकर खिलाड़ियों ने दिया अपना रिएक्शन, कहा- आपने जिस दैत्य को तैयार करने में मदद की...

पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज और यूक्रेन के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक व्लादिमीर क्लिट्स्को को विश्वास है कि रूस के साथ सैन्य तनाव के बीच उनका देश मजबूत बना रहेगा। पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और दो बार के विश्व हैवीवेट चैंपियन क्लिट्स्को ने रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद अपने देशवासियों को एकजुटता का संदेश भेजा।

उन्होंने ट्वीट किया, ''सुनिश्चित करें कि यूक्रेन मजबूत है। इसकी एक मजबूत राजधानी कीव है। उसके शहर, उसके गांव मजबूत हैं। इसके लोग एकजुट हैं जो अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और यूरोप में शांति को सर्वोपरि मानते हैं।''

अपने जमाने के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी और पुतिन के मुखर आलोचक गैरी कास्पारोव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया की।



Be sure: Ukraine 🇺🇦 is strong! It has a strong capital #Kyiv, strong cities, villages and a strong solid and united people who value above all their independence, sovereignty and peace in Europe. Its WILL to exist is infinite.

Glory to Ukraine! Слава Україні! — Klitschko (@Klitschko) February 22, 2022

This is the snake the free world nestled to its bosom, treating Putin as an ally, an equal, while he spread his corruption. Now he strikes again, proving that you cannot avoid battling evil, you can only delay it while the price goes up. Glory to Ukraine. https://t.co/9RMcEuOkgr — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022