HOCKEY: भारतीय पुरुष टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए पर दर्ज की 3-0 से जीत

वापसी करने वाले रूपिंदर पाल सिंह के खाता खोलने के बाद युवा स्ट्राइकर सुमित कुमार जूनियर के 2 गोल की मदद से भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ए पर 3-0 से जीत हासिल की। चोट के कारण आठ महीने बाद प्रतिस्पर्धा में खेल रहे ड्रैग फ्लिकर रूपिंदर ने छठे मिनट में गोल कर मेहमानों को बढ़त दिला दी। इसके बाद सुमित ने 12वें और 13वें मिनट में गोल करके भारत को लगातार दूसरे मैच में जीत दिलाई। भारतीयों ने आक्रामकता से पहले क्वार्टर में दबदबा बनाए रखा और लगातार विपक्षी टीम के खेमे में सेंध लगाई। यह रणनीति कारगर रही जिससे सभी तीनों गोल पहले क्वार्टर में ही हुए और घरेलू टीम बैकफुट पर आ गई।

Here's a glimpse 📸 of the high-voltage clash that saw Team India 🇮🇳 cruise 3-0 against Australia 'A' at Perth Hockey Stadium on 10th May. More images: https://t.co/usL5aJqlU9 #IndiaKaGame #IndiaTourofAustralia pic.twitter.com/pbnbqRhbdm

भारत का पहला गोल तब हुआ जब टीम ने मैच का पहला शॉर्ट कॉर्नर हासिल किया। रूपिंदर ने अच्छी फॉर्म दिखाते हुए फ्लिक को बेहतरीन तरीके से टाइम किया और प्रतिद्वंद्वी गोलकीपर को छकाते हुए गोल कर दिया। डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह की बेहतरीन टैकलिंग से ऑस्ट्रेलिया ए के हाथ से बॉल पर पहुंच ढीली होती गई जिससे भारत ने दूसरा गोल दागा। मनप्रीत सिंह की मदद से युवा खिलाड़ी ने 12वें मिनट में शानदार मैदानी गोल किया। अगले ही मिनट में भारत ने तीसरा गोल कर दिया जब स्ट्राइकर आकाशदीप सिंह ने गोल का अच्छा मौका बनाया और 21 वर्षीय सुमित ने इसे गोल में तब्दील किया।

FT: AUS A 0-3 IND



After the visitors secured an early lead, the Custodians @16Sreejesh and Krishan Pathak didn't let the Australia 'A' strikers get past them as Team India 🇮🇳 register a clinical win!#IndiaKaGame #IndiaTourofAustralia pic.twitter.com/SFPtEEey3E