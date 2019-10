रोजर फेडरर ने जीता 10वां स्विस ओपन, जीता करियर का 103वां एकल खिताब

स्विटजरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने रविवार को यहां रिकॉर्ड 10वीं बार स्विस ओपन इंडोर चैम्पियनशिप खिताब अपने नाम किया। फेडरर ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स मिनाउर को हराया और अपने करियर का 103वां एकल खिताब अपने नाम किया। फेडरर ने एलेक्स पर 6-2, 6-2 से जीत हासिल की।

38 साल के फेडरर ने अपने जन्मस्थान पर घरेलू दर्शकों के बीच खेलते हुए काफी आक्रामक खेल दिखाया और 20 साल के एलेक्स के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की, जो इस साल के अपने चौथे खिताब के लिए प्रयासरत थे। एटीपी टूर वेबसाइट ने फेडरर के हवाले से लिखा है-यह काफी तेज लेकिन अच्छा मैच था। मैं समझता हूं कि मैंने शानदार खेल दिखाया।

स्विस मास्टर ने एलेक्स की भी तारीफ की। फेडरर ने कहा-एसेक्स ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार खेल दिखाया। मैं समझता हूं कि हम दोनों इस परिणाम से खुश हैं। मेरे लिए यह जीत खास है क्योंकि यह मेरे होमटाउन बासेल में मेरी 10वीं खिताबी जीत है।

इस जीत से फेडरर को 500 एटीपी रैंकिंग प्वॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही 430,125 डॉलर पुरस्कार के तौर पर मिले।

