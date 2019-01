VIDEO: जब रोजर फेडरर को सुरक्षागार्ड ने रोका, रिएक्शन ने जीता दिल

टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब ऑस्ट्रेलियाई ओपन का एक्रीडिटेशन कार्ड (मान्यता पत्र) नहीं होने के कारण सुरक्षाकर्मी ने उन्हें रोक दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब छह बार जीतने वाले फेडरर ने भी हालांकि सुरक्षाकर्मी का सम्मान किया और वहीं रुक गए।

इसके थोड़े समय बाद ही रोजर फेडरर के कोचिंग दल का एक सदस्य उनके कार्ड के साथ पहुंचा, जिसके बाद ही फेडरर को अंदर जाने की अनुमति मिली। सुरक्षाकर्मी का फेडरर को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा, जिसमें लोग सुरक्षाकर्मी और रोजर फेडरर दोनों के बर्ताव की तारीफ कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मारिया शारापोवा का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें रोकती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी रूस की मारिया शारापोवा को एक गलियारे में रोक दिया गया था और उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने बैग से आईडी कार्ड दिखाना पड़ा था।

Security not quite familiar with Maria Sharapova it seems #AusOpen pic.twitter.com/29BFPOYRvo

बता दें कि रोजर फेडरर मेलबर्न में ही चल रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने आए हैं। वे टूर्नामेंट में मेन्स सिंगल्स के आखिरी-16 में जगह पक्की कर चुके हैं। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता फेडरर ने टूर्नामेंट से इतर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। विराट और अनुष्का ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

What a day at the Australian open. ❤😍👌👌 An amazing way to finish the Australian summer. Forever grateful🙏😇❤#ausopen pic.twitter.com/fqOiekjH3F