FRENCH OPEN 2019: सेमीफाइनल में भिड़ेंगे रोजर फेडरर और राफेल नडाल

स्पेन के राफेल नडाल और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। नडाल ने मंगलवार को क्वार्टर फाइनल मैच में जापान के केई निशिकोरी को 6-1, 6-1, 6-3 से मात दी।जबकि फेडरर ने हमवतन स्टान वावारिंका को चार सेट तक चले एक कड़े मुकाबले में 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (7-5), 6-4 से हराया। 37 वर्षीय रोजर फेडरर 33 वर्षीय नडाल को 12वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने से रोकना चाहेंगे। नडाल अगर यह टूनार्मेंट जीत जाते हैं तो वह एक ग्रैंड स्लैम को सबसे अधिक बार जीतने के ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। महिला खिलाड़ी कोर्ट ने 1960 से 1973 के बीच 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। नडाल और फेडरर के क्वार्टर फाइनल मैचों में बारिश ने बाधा भी डाली, लेकिन नतीजा दोनों खिलाड़ियों के पक्ष में रहा।

