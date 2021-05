रितु फोगाट को MMA में मिली पहली हार, वन टाइटल शॉट से हुई बाहर

पहलवान से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर बनी भारतीय रेसलर रितु फोगाट को शनिवार को MMA चैंपियनशिप में पहली हार मिली। रितु फोगाट को नजदीकी मुकाबले में वियतनामी-अमेरिकी फाइटर बी एनगुएन ने हराया। पहले दो राउंड में रितु फोगाट ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन तीसरे राउंड से विरोधी फाइटर हावी हुई और मुकाबला जीता। इसी के साथ रितु फोगाट अब वन टाइटल शॉट से बाहर हो गई।

रितु फोगाट को स्प्लिट डिसीजन में शिकस्‍त झेलनी पड़ी। नतीजे के बाद फोगाट 4-1 पर फिसली जबकि एनगुएन ने सुधार करते हुए 6-6 की बराबरी की। रितु फोगाट को आने वाले समय में अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। फोगाट की वन एटमवेट टाइटल के लिए आठ फाइटर ग्रांड प्रिक्‍स में उनकी पहली फाइट होती। लेकिन फिलहाल के लिए ये रूक गई है।

रितु फोगाट ने हारने के बाद ट्विटर में एक वीडियो अपलोड किया। उन्होंने लिखा कि सोचा नहीं था कि मैं मैच हार चुकी हूं, लेकिन मैं फैसले का सम्मान करती हूं। आज के मैच में अपने देश(भारत) और दुनिया भर से आप लोगों का भारी समर्थन पाकर आभारी हूं। सभी को धन्यवाद। जीत और हार खेल का हिस्सा है। अगली बार और मेहनत करूंगी। भगवान सबका भला करे। सुरक्षित रहें।

Didn’t thought I lost the match but respect the decision...Am blessed after getting a huge support of you guys around my country and around the world after today’s match... thankyou everyone...Win and loss is part of game next time will work hard more..God bless all..stay safe ❤️ pic.twitter.com/cddqkPF9c3