बैडमिंटन : चोट के कारण साइना के हटने के बाद भी भारत ने उबर कप के पहले मैच में स्पेन को हराया

🇮🇳’s WD pair- @P9Ashwini & @sikkireddy goes down against 🇪🇸’s Clara A & Beatriz C 18-21, 21-14, 17-21 in the final match of the day at the #UberCup2020



Final scores:



🇮🇳-3️⃣

🇪🇸-2️⃣



Team 🇮🇳 wins the tie! 🤜🤛#ThomasUber2020 #Badminton