विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019: बजरंग पुनिया के बाद रवि दहिया ने भी जीता कांस्य पदक

भारत के पुरुष पहलवान रवि कुमार दहिया ने विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग मुकाबले में कांस्य पदक अपने नाम किया। रवि ने ईरान के रेजा अहमदाली को कड़े मुकाबले में 6-3 से जीत हासिल की। रवि से पहले बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले रवि कुमार दहिया (57 किग्रा) को सेमीफाइनल मुकाबले में गुरुवार को हार का सामना करना पड़ा था।

#RaviKumarDahiya earns his Bronze🥉

Becomes Bronze medallist in his debut Senior World Championships after defeating Reza Ahmadali Atrinagharchi of Iran 6-3 in the Men's 57kg Freestyle event at #WrestleNursultan! #Kudos Ravi @FederationWrest 👏#WeAreTeamIndia🇮🇳 pic.twitter.com/Jup1w5qmRU