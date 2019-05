गोल्फ छोड़ दूंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा: राशिद

भारतीय गोल्फर राशिद खान ने रविवार को कहा कि अगर उन्हें दिल्ली गोल्फ क्लब में अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी जाती तो वह अपना ओलंपिक का सपना त्यागकर खेल छोड़ने के लिए तैयार हैं। दो बार के एशियाई चैम्पियन राशिद को सात पेशेवर और दो एमेच्योर गोल्फरों के साथ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि दिल्ली गोल्फ कोर्स का स्टाफ उन्हें फीस देने के बावजूद परिसर में अभ्यास करने की अनुमति नहीं दे रहा।

इस समय पीजीटीआई खिलाड़ी चैम्पियनशिप में पहली रैंकिंग पर काबिज राशिद और दिल्ली गोल्फ कोर्स के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है जब दिल्ली गोल्फ कोर्स (डीजीसी) ने उन्हें 18 होल के कोर्स में अभ्यास करने देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि डीजीसी उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया जिसमें उन्हें अभ्यास के लिए कोर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है।

राशिद ने पीटीआई से कहा, ''अगर यह मुद्दा नहीं सुलझा तो मैं खेल छोड़ दूंगा। वे इसका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं लेकिन खेल के लिए नहीं। आईएएस अधिकारियों से लेकर अन्य नौकरशाहों तक वे हर किसी को गोल्फ कोर्स के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं लेकिन हम जैसे गोल्फरों को नहीं।''

उन्होंने कहा, ''मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति भी लिए था, जिसमें लिखा हुआ है कि हमें वहां अभ्यास करने की अनुमति है लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं करने दिया गया इसलिए यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लघंन है।''

राशिद ने रविवार को ट्वीट किया, ''कोई भी जीत आसान नहीं होती और अभ्यास के बिना यह और मुश्किल होती है। मैं 15.00 बजे से 18.30 बजे तक पुलिस स्टेशन में था क्योंकि मैं दिल्ली गोल्फ कोर्स में फीस देकर अभ्यास करना चाहता हूं। नहीं जानता कि किसे दोषी ठहराया जाये? मेरी आवाज दबायी जा रही है और अन्य जो एलीट हैं, वे इसका फायदा उठा रहे हैं।''

No win is easy and without practice even more difficult. I was in police station from 15.00 to 18.30 hours, just because I was willing to pay green fees and practice at Delhi golf club . Don’t know who to blame? My… https://t.co/uiVarWhCHR

Arrested for calling the police to help us but we only got arrested at 3pm 25/05/2019 this what happens when you try to take help from our law it goes againts you only # Olympic will be dream for me now @narendramodi @Ra_THORe @GautamGambhir @ArvindKejriwal pic.twitter.com/lN8oKtaNcc