VIDEO: 11 सेकंड में 100m दौड़ने वाले रामेश्वर गुर्जर बोले- तोड़ सकता हूं बोल्ट का रिकॉर्ड

सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खियां बटोरने वाले मध्य प्रदेश के धावक रामेश्वर गुर्जर ने उम्मीद जताई कि अगर उन्हें सही प्रशिक्षण मिला तो वह जमैका के स्टार घावक उसैन बोल्ट के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 19 साल के गुर्जर 100 मीटर की दौड़ नंगे पांव दौड़ते हुए 11 सेकेंड में पूरी करते हुए दिख रहे हैं। वह राज्य के शिवपुरी जिले के नरवार गांव के किसान परिवार से आते हैं। उनके वीडियो को देखने के बाद राज्य के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने उन्हें भोपाल बुलाया था। गुर्जर ने शनिवार को भोपाल में मंत्री से मुलाकात की।

सेना में भर्ती के लिए गुर्जर कर रहे थे तैयारी

इस मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'उसैन बोल्ट ने रिकार्ड 9.58 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ को पूरा की थी। मुझे उम्मीद है कि सुविधाएं और उचित प्रशिक्षण मिलने के बाद मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा।' गुर्जर ने कहा कि वह सेना से जुड़ने के लिए पिछले छह महीने से 100 मीटर की दौड़ का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन लंबाई कम होने के कारण उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा,'पहले मैं 100 मीटर की दौड़ 12 सेकेंड से अधिक समय में पूरा करता था लेकिन 6 महीने के अभ्यास के बाद मैं इसे 11 सेकेंड में पूरा कर पा रहा हूं।'

