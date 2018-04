तिरंगा लेकर दौड़े गोल्ड मेडलिस्ट अवारे, हर तरफ गूंजा 'भारत माता की जय', वीडियो देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे...

भारतीय पहलवान राहुल अवारे ने गुरुवार को देश के लिए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 13वां गोल्ड मेडल जीता। मेडल लेने के बाद जब भारत का राष्ट्रगान बजा तो राहुल की आंखे नम हो गईं।

महाराष्ट्र के राहुल ने पुरुषों के 57 किलोग्राम इवेंट के फाइनल में कनाडा के स्टीवन ताकाहाशी को 15-7 से मात देकर खिताबी जीत हासिल की। राहुल को जब गोल्ड मेडल दिया गया तब वो काफी खुश नजर आए लेकिन जैसे ही विजेता खिलाड़ी के लिए राष्ट्रगान बजा तो वह अपना भावनाओं पर काबू नहीं रख सके।

राहुल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सोने का तमगा हासिल किया। पहले ही मिनट में ही राहुल ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए ताकाहाशी को पटककर दो अंक हासिल किए। हालांकि, अगले ही पल राहुल को संभलने का मौका नहीं देते हुए कनाडा के पहलवान ने पूरा पलटते हुए चार अंक ले लिए।

Congrats #RahulAware for winning gold medal in 57 kg wrestling in #CWG2018 🥇🏅#chakdeindia🇮🇳#rangdetiranga #india pic.twitter.com/GTWkPWWyh2