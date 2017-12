ब्रिसबेन इंटरनेशनल में नहीं खेलेगा ये स्टार टेनिस खिलाड़ी, पढ़ें बड़ी वजह

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी रफेल नडाल घुटने की चोट के कारण ब्रिसबेन इंटरनेशल टेनिस टूर्नामेंट से हट गए लेकिन वह अगले महीने ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलना चाहते हैं। लंदन में विश्व टूर फाइनल्स में डेविड गोफिन के खिलाफ शिकस्त के बाद से कोर्ट से दूर नडाल को इस हफ्ते के अंत में ब्रिसबेन में अपने सत्र की शुरुआत करनी थी लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वह नहीं खेलेंगे।

नडाल ने गुरूवार को ट्विटर पर लिखा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए दुख है कि मैं इस साल ब्रिसबेन नहीं आउंगा। उन्होंने कहा, ''मैं खेलना चाहता था लेकिन पिछले साल लंबे सत्र और देर से तैयारी शुरू करने के बाद मैं अब भी तैयार नहीं हूं।

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia