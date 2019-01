AUSTRALIAN OPEN: स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर राफेल नडाल फाइनल में

विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने ग्रीस की युवा सनसनी स्टेफानोस सिटसिपास को सेमीफाइनल में हराकर पांचवीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूनार्मेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। राफेल नडाल कुल 25वीं बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। मेलबर्न में 2009 में चैंपियन रह चुके नडाल ने 20 वर्षीय सिटसिपास को मात्र एक घंटे 45 मिनट तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 6-2, 6-4, 6-0 से हरा दिया।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में राफेल नडाल ने अब तक नहीं गंवाया ​है कोई सेट

दूसरी सीड राफेल नडाल इस बार बिना कोई सेट गंवाए टूनार्मेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। अपने 18वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में जुटे स्पेन के स्टार नडाल ने बेहतरीन सर्विस और जबरदस्त फोरहैंड का प्रदर्शन किया। नडाल ने सिब्सिपास को पिछले वर्ष बार्सिलोना ओपन और रोजर्स कप में भी हराया था। उन्होंने मैच में 28 विनर्स लगते हुए अपने 25वें ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश कर लिया। नडाल का इससे पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में 17-7 का रिकॉर्ड है।

