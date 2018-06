French Open 2018: नडाल की बादशाहत बरकरार, डोमिनिक थीम को हराकर 11वीं बार जीता खिताब

दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रविवार को अपने करियर का 11वां फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया। उन्होंने आस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-4, 6-3 और 6-2 के सीधे सेटों में फाइनल मुकाबले में हराकर क्ले कोर्ट पर अपनी बादशाहत कायम रखी। ये नडाल की फ्रेंच ओपन की रिकॉर्ड जीत है।

It never gets old, does it @RafaelNadal?



The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.



Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.



