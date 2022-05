विंबलडन में रूसी खिलाड़ियों पर बैन लगने पर भड़के राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच

विंबलडन के प्रतिबंध के कारण जिन प्रमुख खिलाड़ियों पर असर पड़ेगा उनमें मौजूदा यूएस ओपन चैंपियन दानिल मेदवेदेव, आंद्रे रुबलेव और फ्रेंच ओपन उपविजेता अनास्तासिया पावलुचेनकोवा शामिल हैं।

Mon, 02 May 2022 10:43 AM

Namita Shukla एपी,मैड्रिड Mon, 02 May 2022 10:43 AM

