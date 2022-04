बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पीवी सिंधू ने बनाई जगह, पदक हुआ पक्का

ओलिंपिक में दो बार की पदक जीतने वाली भारतीय शटलर पीवी सिंधू ने शुक्रवार को यहां चीन की हि बिंग जियाओ पर रोमांचक जीत दर्ज कर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप (बीएसी) के महिला एकल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस

इस खबर को सुनें