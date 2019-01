इंडोनेशिया मास्टर्स: पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

भारत की पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की तिकड़ी ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को सीधे गेम में पस्त कर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। दूसरी वरीय सिंधु ने स्थानीय खिलाड़ी ग्रेगोरिया मारिस्का टी को 37 मिनट में 23-21, 21-7 से हराया। लंदन ओलंपिक खेलों की कांस्य पदकधारी साइना नेहवाल ने भी इंडोनेशिया की फितरियानी फितरियानी पर 21-17, 21-15 से जीत दर्ज कर अंतिम आठ में जगह बनाई। साइना की यह फितरियानी पर पांचवीं जीत है। आठवीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत ने एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता केंटा निशिमोतो को 21-14, 21-9 से मात दी।

