VIDEO: जब पोडियम से तिरंगा देख और राष्ट्रगान सुन सिंधु की आंखें हुईं नम

भारतीय बैडमिंटन स्‍टार पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्‍वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह उनका इस चैंपियनशिप में लगातार तीसरा और कुल पांचवां मेडल है। फाइनल में उन्‍होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7, 21-7 से हराया। सिंधु लगातार दो साल से वर्ल्‍ड चैंपियनशिप के फाइनल में हार रही थीं। लेकिन इस बार सिंधु ने तय कर लिया था कि वह स्‍वर्ण पदक जीतकर रहेंगी और उन्होंने ऐसा ही किया।

पोडियम से तिरंगा देख और राष्ट्रगान सुन सिंधु की आंखें हुईं नम

मैच खत्म होने के बाद पीवी सिंधु जब मेडल लेने के लिए पोडियम पर पहुंचीं और उनके सामने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रगान के साथ धीरे-धीरे उपर उठने लगा तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। सिंधु राष्ट्रगान गाते हुए सिसकियां ले रहीं थीं और उनकी आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ा हुआ था। पीवी सिंधु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतने के मामले में अब तक की सबसे कामयाब भारतीय शटलर हैं। उन्होंने ओलिंपिक के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट में मेडल हासिल किए हैं।

