बैडमिंटन: पीवी सिंधु चीन ओपन के पहले दौर में हारीं

विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कम रैंकिंग वाली चीनी ताइपे की पाइ यू पो के खिलाफ मंगलवार को पहले दौर में उलटफेर का शिकार होकर सात लाख डॉलर इनामी चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। चीन, कोरिया और डेनमार्क में हुए टूर्नामेंटों में शुरुआती दो दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रहीं दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सिंधु को यहां दुनिया की 42वें नंबर की खिलाड़ी पाइ यू के खिलाफ 74 मिनट चले महिला एकल मैच में 13-21 21-18 19-21 से हार झेलनी पड़ी।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की दुनिया की 30वें नंबर की मिश्रित युगल जोड़ी ने जोशुआ हर्लबर्ट यू और जोसेफीन वू की कनाडा की जोड़ी को 21-19 21-19 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई।

दूसरी ओर, पुरुष युगल वर्ग के पहले दौर भारत के प्रणॉय भी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। पुरुष एकल में हाल में डेंगू से उबरने वाले एचएस प्रणय को भी पहले दौर में डेनमार्क के रासमुस गेम्के के खिलाफ 17-21 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद से प्रणॉय भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं।

बता दें कि अगस्त 2019 में वर्ल्ड चैंपिंयशिप का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु के लिए इसके बाद का सफर काफी मुश्किल रहा है। इसके बाद हुए कई बडे़ टूर्नामेंट्स में सिंधु को शुरुआती दौर में ही हार का सामना करना पड़ा है।

- चीन ओपन- दूसरे राउंड में हारीं

- कोरिया ओपन- पहले राउंड में हारीं

- डेनमार्क ओपन- प्री-क्वॉर्टर फाइनल में हारीं

- फेंच ओपन- क्वॉर्टरफाइनल में हारीं

- चीन ओपन- पहले राउंड में हारीं

P.V Sindhu's dismissal performance record after winning World Championships title in Aug 2019:

✳️ Lost in 2nd round of China Open

✳️ Lost in 1st round of Korea Open

✳️ Lost in 2nd round of Denmark Open

✳️ Lost in QF of French Open

✳️ Lost in 1st round of China Open pic.twitter.com/a41O3Ox4wz