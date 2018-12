वर्ल्ड टूर फाइनल्स: बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पहुंचीं फाइनल में

भारतीय बैडमिंटन स्टार पी वी सिंधु वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। ओलपिंक की 'सिल्वर गर्ल' पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वर्ल्ड नंबर-6 सिंधु ने शनिवार (15 दिसंबर) को रतचानोक इंतानोन को 21-16, 25-23 से मात दी। अब फाइनल में रविवार को सिंधु का सामना जापान की वर्ल्ड नंबर-5 नोजोमी ओकुहारा से होगा।

इससे पहले सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के ग्रुप ए मुकाबले में लगातार तीसरी जीत के साथ नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई किया था। पीवी सिंधु ने बेइवेन झांग को सीधे गेम में 21-9 और 21-15 से हराते हुए वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था।

इस मुकाबले में भारतीय स्टार शटलर ने अमेरिका की खिलाड़ी के खिलाफ आसानी से जीत हासिल की थी। यह दोनों के बीच 7वां मुकाबला था, जिसमें से चौथी बार सिंधु ने जीत हासिल की। यह टूर्नमेंट ग्वांग्झू में हो रहा है। इससे पहले टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ताइ जू यिंग को हराया था।

बता दें कि पीवी सिंधु ने लगातार तीसरे साल टूर्नामेंट के लिए जगह अपनी जगह बनाई है। पिछले साल पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही थीं।

सिंधु अपनी लगातार 3 जीतों से काफी खुश थीं। उन्होंने कहा था,'' मैं लगातार तीन जीत दर्ज करके खुश हूं। यह सकारात्मक चीज है। मैं इसी सकारात्मकता से आगे बढ़ना चाहूंगी और सेमीफाइनल में अच्छा करुंगी।

Sindhu storms into the #WorldTourFinals



What a journey it has been so far; take a look once again, guys!

1st Match: Bt Akane Yamaguchi

2nd Match: Tai Tzu Ying

3rd Match: Beiwen Zhang

Semi: Ratchanok Intanon

And now set for the summit clash with #NozomiOkuhara! #IndiaontheRise pic.twitter.com/c4jEvqNNlX