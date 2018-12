WORLD TOUR FINALS: पीवी सिंधु और समीर वर्मा टूर्नामेंट के सेमीफाइनल राउंड में पहुंचे

भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स के ग्रुप ए मुकाबले में लगातार तीसरी जीत के साथ नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया। टूर्नामेंट के लिए पहली बार क्वालीफाई करने वाले समीर वर्मा भी ग्रुप बी का अपना अंतिम मैच जीत कर नॉकआउट में पहुंचने में सफल रहे। लगातार तीसरे साल टूर्नामेंट के नॉकआउट में जगह बनाने वाली पीवी सिंधु ने शुक्रवार को विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर काबिज बेवेन झांग को एकतरफा मुकाबले में 21-9, 21-15 से मात दी। पिछले साल टूर्नामेंट की उपविजेता रहीं सिंधु ने मैच के बाद कहा, 'मैं शुरुआत में 2-6 से पिछड़ रही थी लेकिन फिर लय पाने के बाद सबकुछ ठीक रहा।' उन्होंने इंडियन ओपन के फाइनल में इस खिलाड़ी से मिली शिकस्त की ओर इशारा करते हुए कहा, 'मैंने इंडियन ओपन फाइनल के बाद उसके खिलाफ कई मैच खेले हैं इसलिए मैं इसे नए मैच की तरह देख रही थी।'

🇮🇳's P.V.Sindhu and @sameerv2210 will look to carry the mantle forward with grit and intensity at the #BWFWorldTourFinals as they play their respective final round-robin match today.



MS: S.Verma/B.Zhang (🇺🇸)

WS: P.V Sindhu/K. Wangcharoen(🇹🇭)#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/iRrLyRVfgj