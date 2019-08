BWF WC 2019: सिंधु और प्रणीत सेमीफाइनल में, भारत के दो पदक पक्के

पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैम्पियनशिप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के दो पदक पक्के कर लिए हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की तेइ-झू-यिंग को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ सिंधु ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपना पांचवां पदक पक्का कर लिया है। वह इससे पहले इस टूर्नामेंट में दो रजत और दो कांस्य पदक जीत चुकी हैं। सिंधु फाइनल में चीन की चेन यू फेइ और डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट के बीच होने वाले एक अन्य क्वार्टर फाइनल की विजेता से भिडेंगी।

News Flash: P. V Sindhu upsets Tai Tzu Ying 12-21, 23-21, 21-19 to storm into Semis of World Championships.

Its 2nd consecutive win for Sindhu against Tai. Prior to that Sindhu had a string of 6 consecutive losses against her. #BWFWorldChampionships2019 pic.twitter.com/dzYWsPkMWl