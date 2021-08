MP और पंजाब ने टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हॉकी टीम के अपने खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की 

On this historic day for #IndianHockey I am delighted to announce a cash award of Rs 1crore each to players 4m #Punjab



We await ur return to celebrate the much deserving medal in #Olympics #Cheer4India #Tokyo2020 #IndvsGer #Hockey #IndianHockeyTeam@capt_amarinder @Media_SAI https://t.co/VJ8eiMu1up