PKL 2019: यू-मुंबा की विजयी शुरुआत, तेलुगू टाइटंस को 6 अंकों से हराया

यू-मुंबा ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के पहले मैच में विजयी शुरुआत करते हुए शनिवार को तेलुगू टाइटंस को 31-25 से हरा दिया। गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबा की टीम पहले हाफ में 18-10 से आगे थी और टीम ने इस बढ़त को अंत तक कायम रखते हुए सीजन के पहले मैच में विजयी शुरुआत की। यू-मुंबा के लिए अभिषेक सिंह ने 10 अंक लिए।

