PKL 2019: बेंगलुरु बुल्स ने पटना पाइरेट्स को 2 अंकों से हराकर की विजयी शुरुआत

पहले हाफ में चार अंकों से पिछड़ने के बाद दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के दूसरे मैच में शनिवार को तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स को 34-32 से हरा दिया। गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पटना की टीम पहले हाफ में 17-13 से आगे थी।

