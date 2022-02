Pro Kabaddi League: अंतिम रेड तक खिंचे खिताबी मुकाबले में पटना पाइरेट्स को हराकर दबंग दिल्ली पहली बार बना चैम्पियन

And we have our first time C.H.A.M.P.I.O.N.S. of #VIVOProKabaddi 🏆 𝐃𝐚𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐊𝐚𝐛𝐚𝐝𝐝𝐢 𝐂𝐥𝐮𝐛 - 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐦𝐞! 💥 #PATvDEL #SuperhitPanga #VIVOProKabaddi @DabangDelhiKC @PatnaPirates pic.twitter.com/H9C3sd96Te

𝘕𝘰𝘸 𝘺𝘰𝘶 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘸𝘩𝘺 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘪𝘵 #SuperhitPanga 😉🎬



Check out the best 📸📸 from the 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐧𝐠𝐚 where Dabang Delhi K.C. bagged the 🏆



Head to https://t.co/cfORnVakqn for more! 🔗#PATvDEL #VIVOProKabaddi @PatnaPirates @DabangDelhiKC pic.twitter.com/roKBTh6taC